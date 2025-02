Vivo lança Cloud Gaming by Blacknut

A Vivo anuncia o lançamento do Vivo Cloud Gaming by Blacknut, serviço que permite jogar mais de 500 jogos na nuvem com alta performance e em qualquer lugar. O cloud gaming tem se popularizado no mundo todo pela facilidade de uso no device conectado que o jogador possui, permitindo acessar o modo gamer de smartphone, tablet, notebook, desktop ou ainda com a SmartTV usando joysticks, dispensando investimento adicional em novos equipamentos.

A parceria com a Blacknut by Gameloft democratiza a experiência de jogar, prezando pela qualidade e diversidade de jogos, garantindo acesso a um catálogo robusto com títulos que atendem a todo tipo de público, tais como: Overcooked! 2, Hot Wheels Unleashed, Biomutant, e The Walking Dead: Destinies.