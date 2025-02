Capitão América: Admirável Mundo Novo é o pior filme da Marvel?

Com Anthony Mackie, "Capitão América: Admirável Mundo Novo" chega aos cinemas com filme confuso e tecnicamente ruim

A decisão da Marvel de substituir um de seus personagens mais populares por um homem negro também em seu universo cinematográfico - desde 2012 Sam é o Capitão América nas histórias em quadrinhos - é no mínimo ousada, ainda que estejamos numa época temporal em que a diversidade se tornou um tipo de tendência.

No entanto, o estúdio não conseguiu sustentar o atrevimento a que se propôs, repetindo o erro de “As Marvels” (2023) em que o longa-metragem deixa de ser sobre o protagonista e passa a ser guiado por outros personagens coadjuvantes.

Assim, “Capitão América 4” é transformado em uma sequência de “O Incrível Hulk” (2008), com a performance de um filme B. As refilmagens e adição de pessoas no elenco de última hora podem justificar o resultado medíocre da trama, que tinha potencial de ser mais.

