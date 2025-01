Show de Lady Gaga no Brasil é confirmado para maio, diz colunista

O aguardado show gratuito de Lady Gaga no Brasil ganhou uma data: 3 de maio; evento acontece na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Especulado desde novembro, o show gratuito de Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, tem uma data definida: 3 de maio, às 21 horas. As informações foram publicadas no início da manhã desta terça-feira, 14, pelo colunista Lauro Jardim, d’O Globo.

Oficialmente intitulada como “Lady Gaga Todo Mundo no Rio”, a apresentação deve ser o maior público da carreira da artista. É estimado mais de 1 milhão de pessoas no local.