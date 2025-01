Forza Horizon 5: jogo ganhará versão para PS5 em 2025

Forza Horizon 5 será lançado para o PlayStation 5 / Crédito: Xbox/Divulgação

Para aqueles que possuem um PlayStation 5 (PS5), uma novidade chega em 2025: o jogo Forza Horizon 5, anteriormente exclusivo para o Xbox Series X e Xbox Series S, chegará em uma versão para o console.

O jogo ainda não tem uma data determinada para ficar disponível para os usuários do console da Sony, apenas uma previsão de lançamento na primavera de 2025. O período acontece entre 20 de março e 20 de junho no Hemisfério Norte — o que equivale ao outono em países do Hemisfério Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA TAMBÉM| 'Winged': jogo incentiva a leitura em jornada com belos cenários



Um dos detalhes desse lançamento é o cross-play entre as plataformas. Quem é usuário do PS5 poderá jogar em disputas on-line com jogadores do Xbox Series X, Xbox Series S e PC.