Exposição destaca 30 anos de obras de artistas cearenses no MCC

Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril / Crédito: Luiz Alves/ Divulgação

“Que é excessivamente insistente; que teima com frequência, obstinado, persistente”. Esse é o significado da palavra teimosia nos dicionários. E também é o nome da exposição em cartaz no Museu da Cultura Cearense. A mostra, que estreia nesta quinta-feira, 6, celebra os 30 anos de arte dos cearenses Gerson Ipirajá e Silvano Tomaz, com curadoria de Kadma Marques.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com um olhar voltado para a importância do teimar, do insistir e do perseverar como contestação da própria existência, a exposição é dedicada ao artista Zé Tarcísio e reúne obras produzidas desde 2021.

LEIA TAMBÉM | XV Bienal do Livro do Ceará ocorre entre 4 e 13 de abril

Kadma Marques conta que a mostra é uma cumplicidade criativa, que funciona por meio de um processo mais rico e complexo do que aqueles em que artistas supostamente mergulham apenas em seu próprio universo. “Creio que uma das mensagens subliminares é a de que a circularidade de imagens (por tempos, espaços e meios diversos) encontra na sensibilidade dos artistas um filtro simbólico apurado. Mas nesse caso, a singularidade de cada um e suas formas de expressão se potencializam na convivência dialógica e criativa”, explica Kadma.

Os artistas compartilham uma trajetória marcada por diversas participações em mostras, salões, bienais, feiras e residências, além da atuação em comum na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. Sobre inspirações, ela destaca que, além de ser uma exposição comemorativa, também é um momento de celebrar a amizade entre Gerson e Silvano. “Na exposição ‘Teimosia–30 anos de arte de Gerson Ipirajá e Silvano Tomáz’ o desafio que se coloca é o de evidenciar não apenas o longo tempo de teimosia criativa dos dois artistas, mas também a amizade que alimentou a troca cúmplice entre as poéticas que entrelaçam as obras de Gerson Ipirajá àquelas de Silvano Tomáz”, pontua.

“Mas esta não é uma mostra recapitulativa convencional, pois não pretende reunir trabalhos de diferentes momentos ao longo dessa trajetória criativa conjunta. Ela funciona mais como um instantâneo desse momento de vida e de celebração em torno de um diálogo imagético que resiste à passagem do tempo”, destaca. Kadma ainda explica que o eixo criativo em torno do qual se articula a poética dos trabalhos de Gerson Ipirajá e de Silvano Tomaz se baseia em dois pontos: a gravura como matriz criadora e a particular relação que cada artista mantém com o passado. E esses pontos garantem trânsitos simbólicos entre as duas obras sem que elas se confundam.

“Gerson Ipirajá traz de um passado imemorial entidades e ferramentas que se comunicam silenciosamente, entre si e com o público. Por sua vez, Silvano Tomaz assume explicitamente a espiritualidade que também atravessa os trabalhos de Gerson Ipirajá. No entanto, em sua obra, as marcas de um catolicismo nordestino são depuradas por meio de composições plásticas em que prevalece a livre associação entre símbolos e signos que interagem”, expõe. Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Divulgação Exposição "Teimosia" acontece no Museu da Cultura Cearense até abril Crédito: Luiz Alves/ Divulgação Conheça os artistas cearenses:

Gerson Ipirajá iniciou nas artes visuais em 1994, em Aracati, com orientação e incentivo de Zé Tarcísio. Já em Fortaleza, nos anos 2000, participou de cursos de gravura com os gravadores brasileiros Eduardo Eloy, Anna Letycia Quadros, Evandro Carlos Jardim, Rubem Campos Grilo e Maciej Babinski.