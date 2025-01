Bolsonaro criticou Lei Rouanet um dia depois que Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro / Crédito: Sergio Lima / AFP/ Alile Dara Onawale/divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou indireta em tom de crítica após Fernanda Torres se tornar a primeira brasileira a vencer o Globo do Ouro. Em postagem no X (antigo Twitter), ele condena os investimentos em infraestrutura no governo Lula e cita a lei Rouanet. A publicação foi feita na manhã de segunda, 6. "O investimento em infraestrutura é rechaçado pela gestão Lula e, coincidentemente, jamais cobrado por outros governantes de outrora. Enquanto isso, a Rouanet?", escreveu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em “Ainda Estou Aqui” - produção que rendeu o prêmio - Fernanda interpreta Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, que foi torturado e morto no período da ditadura militar no Brasil.

Lei Rouanet: entenda o que é e por que ela é tão criticada no Brasil Apoiadores de Bolsonaro relacionam prêmio de Fernanda Torres com investimentos do governo Nos comentários da postagem, apoiadores de Bolsonaro concordaram com as críticas feitas ao governo Lula e sugeriram que o prêmio do Globo de Ouro foi conquistado com investimento de verba pública. No entanto, o filme “Ainda Estou Aqui” não utilizou recursos da Lei Rouanet. “Esse foi o preço do Globo de Ouro, quantas pontes faríamos com esse dinheiro?”, escreveu um usuário, com uma foto que mostrava o investimento da Lei Rouanet nos últimos anos.

'Ainda Estou Aqui' não utilizou recursos da Lei Rouanet

Apesar da indireta de Bolsonaro, "Ainda Estou Aqui" não captou recursos provenientes da Lei Rouanet. O filme dirigido por Walter Salles não tinha autorização para obter verbas da Rouanet por uma proibição da própria lei. Desde 2007, a Lei Rouanet não autoriza financiamentos de longas de ficção. Apenas "obras cinematográficas de curta e média metragem, e filmes documentais" podem captar recursos pela lei.