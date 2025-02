Milton Nascimento explica ausência no Grammy; só quem 'eles queriam no vídeo'

Produção do Grammy negou lugar nas mesas para Milton Nascimento; equipe do músico brasileiro optou não participar da cerimônia de premiação

O músico brasileiro Milton Nascimento revelou o motivo de sua ausência durante a cerimônia do Grammy, ocorrida na noite de domingo, 2, nos Estados Unidos.

Após aparecer no tapete vermelho ao lado de Esperanza Spalding – cantora estadunidense com quem dividiu a indicação de Melhor Álbum de Jazz com Vocal –, a falta do artista durante as apresentações das categorias chamou a atenção dos brasileiros.