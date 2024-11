Linhas de Nazca: pesquisa com IA quase dobra o número de geoglifos

Linhas de Nazca: pesquisa usou IA para identificar mais 303 geoglifos Crédito: Yamagata University/Institute of Nazca

Espalhados ao redor do pampa de Nazca, no deserto peruano, geoglifos tomam formatos que lembram animais e seres humanos. Agora, uma equipe de pesquisadores descobriu mais 303 linhas misteriosas com ajuda de inteligência artificial (IA). O estudo, publicado nas Atas da Academia Nacional de Ciências (PNAS) em setembro de 2024, aponta a eficácia da IA na detecção de geoglifos menores do tipo relevo, mais difíceis de discernir em comparação aos geoglifos gigantes do tipo linha.

No centro da pesquisa, estão as linhas de Nazca, localizadas a 50 km para o interior da costa sul do Peru, em um planalto desértico a cerca de 500 m acima do nível do mar, e redescobertas no século XX.

As formas permanecem há milênios devido à sua construção em área não facilmente afetada por inundações. Amazônia tem 8 mil anos de presença humana, afirma arqueólogo Eduardo Neves | SAIBA MAIS O que são as linhas de Nazca? As linhas de Nazca são geoglifos encontrados no deserto peruano, na América do Sul. O termo faz referência às figuras vistas no solo, que podem ser construídas por meio da manipulação de pedras superficiais ou cascalho.

De acordo com a publicação, o uso dos geoglifos no Pampa de Nazca começou ao redor do século I a.C., durante o período Nazca Inicial (100 a.C. a 50 d.C.), e continuou até o século XV d.C., durante o período Ica. As pesquisas de campo auxiliadas por fotografia aérea começaram na década de 1940 e descobriram 112 geoglifos figurativos no local e áreas vizinhas. As linhas de Nazca são reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) desde 1994.

Paleontólogo do Cariri será o primeiro brasileiro a ganhar prêmio internacional | VEJA Por que as linhas de Nazca foram construídas? Descritas pela Unesco como uma “obra enigmática da humanidade”, as linhas e geoglifos permanecem intactos há mais de 2 mil anos. Entre as formas identificadas, estão seres antropomórficos e sobrenaturais. O propósito de construção das linhas de Nazca pode estar relacionado com expressões astronômicas ou religiosas das sociedades pré-hispânicas.