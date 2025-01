Fernanda Torres relata episódio em aeroporto após Globo de Ouro

Fernanda Torres participa do programa Jimmy Kimmel Live / Crédito: Robyn Beck / AFP

Após ser adiada devido aos incêndios em Los Angeles, a participação de Fernanda Torres no programa “Jimmy Kimmel Live” aconteceu nesta quinta-feira, 16. Entre os assuntos abordados com o apresentador, a atriz contou um episódio que aconteceu recentemente em um aeroporto dos Estados Unidos. Em seu relato, a brasileira lembrou do momento que precisou deixar Los Angeles devido aos incêndios e que, durante esse processo, não conseguiu entregar para o produtor, que voltava ao Brasil, a estatueta do Globo de Ouro que ganhou na categoria “Melhor Atriz em Drama”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Agora, estou carregando o troféu comigo. E, tipo, você pode matar alguém com ele. É pesado. Então me falaram: ‘Não coloque na mala de bagagem de despachar, porque podem pensar que é uma bomba. Leve com você na mala de mão’. Então tenho carregado comigo”, contou.

No entanto, ao chegar no aeroporto de Nova York, a mala de mão que a atriz carregava foi escolhida para ser revistada pela segurança do local. VEJA TAMBÉM| Fernanda Torres é apontada como favorita ao Oscar em site americano “Claro, minha mala foi selecionada. Tipo, tinha essa coisa pesada lá. E aí, o cara da TSA (Administração para a Segurança dos Transportes) olhou para mim e perguntou: ‘O que você tem aqui?’. E eu disse: ‘Bem, é um Globo de Ouro’”, continuou.