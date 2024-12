'Interestelar' retorna aos cinemas em janeiro de 2025; saiba mais

O filme do diretor Christopher Nolan voltará a ser exibido nos cinemas a partir do dia 9 de janeiro na promoção "Filme da Semana"

A partir do dia 9 de janeiro, o filme “Interestelar”, do diretor Christopher Nolan, retorna às salas da Rede UCI de Cinema na promoção “Filme da Semana”, em todo o País. A produção vai ser exibida em IMAX, o formato preferido do diretor.

De segunda a quarta-feira, as sessões 2D saem por R$11,50, 3D convencionais, IMAX e XPLUS por R$13,00. As sessões 3D nas salas IMAX e XPLUS saem por R$14,50. De quinta a domingo, as sessões 2D saem por R$13,00, 3D convencionais, IMAX e XPLUS por R$14,50. E as sessões 3D em IMAX e XPLUS por R$16.