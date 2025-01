Preta Gil faz primeira publicação nas redes sociais após passar por cirurgia

Preta Gil realiza nova cirurgia para tratamento do câncer / Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

A cantora Preta Gil publicou em suas redes sociais pela primeira vez após ser submetida a uma cirurgia delicada, no último dia 19, para a retirada de tumores - parte do tratamento contra o câncer. A publicação, um story no Instagram, é uma foto em primeira pessoa que revela apenas o pé da cantora, no quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ao fundo da imagem, sentado em um sofá, está Vinicius Gomes, conhecido como Gominho, amigo de Preta. Sobre a imagem, Preta escreve apenas "Ele sempre comigo @gominho".

Preta segue internada na unidade hospitalar, onde passou por procedimento que durou 21 horas. No último boletim médico publicado nas redes sociais da cantora, no último dia 26, o quadro médico era de estabilidade e sinais de melhora, iniciando alimentação por via oral. Em live no último domingo, 29, Gominho comentou o estado de saúde da amiga, a quem acompanha. "Resiliência, ela tem uma resiliência absurda, uma firmeza em direcionar energia 'eu quero estar viva'", disse Gominho.

A cantora também está realizando fisioterapia na UTI, já que o procedimento foi considerado invasivo. "O pós-operatório é complexo, ela está na UTI, daqui uns dias vai pro quarto. É dreno, sonda que vai… mesmo sentindo dor ela faz fisioterapia. Admiro muito", completou. Cantora batalha contra câncer Preta Gil, 50, que é filha do cantor Gilberto Gil, descobriu um câncer no intestino no começo do ano de 2023. Na época, ela realizou um tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia.

A cantora também realizou uma histerectomia total abdominal - procedimento que consiste na remoção do útero. Cumpridas essas etapas do tratamento, o câncer entrou em remissão, fase em que a doença não é detectada em exames físicos, de imagem, sangue ou tomografia. Contudo, em agosto deste ano, Preta informou que o câncer havia voltado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.