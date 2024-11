Preta Gil volta a ser internada menos de 24h após ter alta

Devido a dores, a artista precisou deixar sua residência e regressar ao hospital na segunda-feira, 11. “Ontem postei que estava em casa. Me precipitei , porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital”, contou em vídeo gravado para a ferramente Story do Instagram.

Apesar da situação, Preta mostrou seu bom-humor e que não deixará se abalar tão fácil. “Fiz uma make porque estava a cara da derrota, e agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar”, afirmou, mandando no fim um beijo para todos que assistiram seu pronunciamento.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em 2023

Em janeiro de 2023, a carioca havia sido diagnosticada com um câncer de intestino, mas encerrou o tratamento em dezembro do mesmo ano. Em agosto de 2024, no entanto, Preta Gil anunciou que a doença havia retornado em quatro lugares diferentes. No mesmo mês, ela retomou o tratamento.