Lula deixa residência na zona oeste de São Paulo rumo ao Hospital Sírio-Libanês, para exames

O presidente está em São Paulo desde a madrugada de terça-feira, 10, quando foi submetido às pressas a uma cirurgia para a retirada de um hematoma na cabeça. Na semana que antecedeu sua internação, Lula andou reclamando de dores na cabeça, o que chamou a atenção de sua equipe médica já que, em outubro, o presidente havia caído no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília, e batido fortemente a cabeça.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba deixou pouco antes das 9h desta quinta-feira, 19, sua residência, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, rumo ao Hospital Sirio-Libanês, na região da Avenida Paulista, onde passará por uma tomografia para avaliação clínica, após as duas cirurgias realizadas na cabeça, na última semana.

No domingo, 16, o presidente recebeu alta hospitalar, mas foi recomendado a permanecer em São Paulo por seus médicos. Lula não deixou de trabalhar e na segunda-feira, um dia após ter saído do hospital, e despachou com vários de seus ministros.