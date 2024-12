Preta Gil segue na UTI e estável, de acordo com novo boletim médico

De acordo com o boletim, a artista encontra-se estável, acordada e conversando, mas permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A cirurgia foi realizada após a equipe médica constatar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto o esperado.

Foi divulgado nesta segunda-feira, 23, um novo boletim médico informando sobre o estado de saúde da cantora Preta Gil, que foi internada na última quinta-feira, 19, no Hospital Sírio-Libanês para uma cirurgia de retirada de tumores.

A cirurgia, que ocorreu em São Paulo, teve início às 6 horas do dia 19 e término às 3 horas da madrugada do dia 20, totalizando 21 horas de procedimento . O novo boletim médico foi divulgado no Instagram de Preta como forma de tranquilizar amigos e fãs.

Preta Gil: diagnóstico e retorno da doença

Em 2023, a filha de Gilberto Gil foi diagnosticada com tumor no intestino, mas após realização de uma cirurgia de reconstrução do seu trato intestinal e reversão de ileostomia, foi considerada curada.

Porém, em agosto deste ano, após a realização de exames de monitoramento, foi constatada a volta da doença em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio, que é um câncer espalhado pela membrana que protege os órgãos abdominais.

Aos 50 anos, Preta Gil foi aconselhada por sua equipe médica a procurar consultas com especialistas nos tipos de tumor que tem, nos Estados Unidos, em busca de alternativas para o tratamento pós-cirúrgico.