Preta Gil recebe Gominho no hospital e amigo admira: 'Ela não perde a essência'

A cantora Preta Gil, internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, surpreendeu o amigo e influenciador Gominho ao pedir sua presença em uma visita, nessa segunda-feira, 23, mostrando sua força e bom humor mesmo após uma longa cirurgia para remoção de tumores.

Em suas redes sociais, Gominho compartilhou detalhes sobre a visita. “Ela me pediu para ir vê-la. Preta fez Soraya me ligar por vídeo porque queria me ver. Quando cheguei, ela estava deitada, descansando, fazendo tudo que precisa ser feito. Ficamos conversando, foi ótimo”, contou o influenciador, destacando que a cantora se recupera bem e dentro do esperado.