Após cirurgia de 21 horas, Preta Gil segue na UTI com quadro estável

A cantora Preta Gil permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Recentemente, ela passou por uma cirurgia de alta complexidade, com duração de 21 horas , que teve início às 6 horas da manhã da última quinta-feira, 19 de dezembro, e se estendeu até as 3 horas da madrugada de sexta-feira, 20.

A artista de 50 anos utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs, compartilhando um boletim do hospital que informa quadro de saúde estável, apesar de ela ainda estar na UTI. A cirurgia foi realizada após a equipe médica constatar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto o esperado.

Preta Gil revelou em agosto, também por meio das redes sociais, que “o câncer voltou”. Na ocasião, informou que a doença estava presente em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Gominho tranquiliza os fãs

Amigo pessoal de Preta Gil, Gominho se manifestou para acalmar os fãs da cantora após a cirurgia. “É o seguinte, estou vindo aqui falar de Pretinha porque muita gente me manda mensagem pelo WhatsApp, gente próxima, enfim, aquelas coisas… Então estou vindo aqui dizer que Pretinha está bem, está tudo tranquilo, tudo all right. Ela está repousando quietinha no pós-operatório, que está só começando”, afirmou.

“Bom domingo para vocês e vamos continuar na energia positiva para a recuperação dela ser perfeita, intacta, e para a mãezinha voltar logo para o batente da vida. É nóis”, concluiu o influenciador, pedindo vibrações positivas.