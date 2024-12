Amiga de Preta Gil traz nova atualização sobre estado de saúde da cantora após cirurgia

A luta da cantora contra o câncer de intestino começou em 2023, quando recebeu o diagnóstico após apresentar sintomas como constipação severa e fezes com sangue. Desde então, Preta passou por sessões de radioterapia, uma histerectomia total e outros procedimentos médicos. Apesar de um período de remissão, em agosto deste ano, novos tumores foram identificados em linfonodos, no peritônio e no ureter.

Francisco Gil, filho da cantora, também reforçou a mensagem de resiliência da mãe: “Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes. Muito amor. Axé.”

Histórico e manifestação da doença

O câncer no intestino, como o enfrentado por Preta Gil, é uma condição que afeta o sistema digestivo, particularmente o cólon ou o reto. No caso da cantora, o diagnóstico de câncer no intestino foi feito no início de 2023, e ela passou por um tratamento agressivo, incluindo quimioterapia e cirurgia para remoção do tumor e de parte do trato intestinal.