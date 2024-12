Maracanaú: ex-cantora Hannah Barreto comandará Secretaria de Bem-Estar Animal

Hanna é filiada ao PSD do ex-vice-governador Domingos Filho e é formada em Direito. Já foi eleita a "cantora mais bonita do forró"

Em 2011, foi eleita a "cantora mais bonita do forró" pelo programa ForróBodó, da TV Diário. Nos últimos anos, Hannah Barreto anunciou uma pausa na carreira musical para focar em sua família e negócios. Ao lado do marido, Bruno Barreto, empresário e líder político filiado ao PSD Ceará, afirma que tem se dedicado ao fortalecimento do núcleo familiar e à gestão das empresas do casal.

A nomeação para a Secretaria de Bem-Estar Animal reflete a aproximação de Hannah com o setor público e os projetos políticos de Bruno Barreto. Com a nova função, ela diz esperar contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos animais em Maracanaú, um tema com crescente relevância na agenda pública do município.