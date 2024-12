The Pretenders vem ao Brasil em 2025 para três shows

A banda de rock Pretenders vem ao Brasil no primeiro semestre de 2025 para três shows. Conhecidos pelos sucessos “Back on The Chain Gang”, “Brass in Pocket” e “I’ll Stand By You”, o grupo britânico irá passar pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba e Brasília no mês de maio.

Fundada em 1978, e liderada por Chrissie Hynde, a banda chega ao País com a turnê que celebra o mais recente álbum “Relentless”, lançado em setembro de 2023. Na ocasião, os artistas também vão apresentar “Get Close”, considerado um dos discos clássicos de 1986.