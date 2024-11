Lee Junho, ator e cantor do grupo de k-pop 2PM, vem ao Brasil em 2025

O ator sul-coreano Lee Junho vem ao Brasil em 2025. A novidade foi confirmada pelo próprio artista nesta terça-feira, 19, em publicação nas redes sociais. Intitulado “Midnight Sun”, o encontro com os fãs brasileiros está marcado para acontecer em São Paulo, nos dias 1º e 2 de março do próximo ano.

Um dos nomes mais populares da cultura sul-coreana, Lee Junho iniciou sua carreira em 2008 como cantor no grupo 2PM. Como idol de k-pop, o artista se consagrou na indústria musical com as canções “My House”, “Hand’s Up”, “Heartbeat” e “Again&Again”.