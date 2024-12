System of a Down deve fazer show no Brasil em 2025; entenda

Após anunciar três shows especiais em 2025, o System of a Down pode vir ao Brasil no próximo ano / Crédito: Clemente Ruiz/Divulgação

A banda de metal System of a Down deve vir ao Brasil em 2025. Conhecidos pelas canções “Chop Suey!”, “Lonely Day”, “Toxicity” e outros sucessos do gênero desde a década de 1990, o grupo pode estar planejando uma turnê mundial para o próximo ano. A novidade foi revelada pelo site Toca, da Uol, detalhando que as datas oficiais devem ser divulgadas em breve. A última passagem da banda no Brasil foi em 2015, quando fizeram shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lea Também | Show de Lady Gaga em Copacabana já tem data prevista; saiba quando

A possível passagem do grupo no País se fortaleceu após o anúncio de três shows no Canadá e EUA em março e agosto de 2025, respectivamente. Conforme compartilhado na segunda-feira, 9, nas redes oficiais do SOAD, as futuras apresentações da banda vão contar com shows dos grupos Deftones, Avenged Sevenfold e Korn. Confira: The Town anuncia shows do Green Day, Sex Pistols e Pitty em 2025