Grupo de k-pop Stray Kids vem ao Brasil em 2025 para dois shows

Sucesso do k-pop, Stray Kids anunciam dois shows no Brasil em 2025 Crédito: Kosmas Pavlos/Rolling Stone UK/Divulgação

O grupo de k-pop Stray Kids vem ao Brasil pela primeira vez em 2025. Formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, os idols desembarcam no País para dois shows no mês de abril. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 18, animando os Stays – nome dado aos fãs do Stray Kids – brasileiros, que aguardavam a vinda dos artistas há bastante tempo.

O grupo apresenta a turnê internacional "Dominate" no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril, e em São Paulo, no dia 5.

Conheça o grupo de k-pop Stray Kids: Clique aqui para assistir no Youtube Fundado em 2018, o grupo sul-coreano conquistou uma legião de fãs por todo o mundo com suas canções que mesclam k-pop, pop, hip hop e música eletrônica. Dentre as músicas mais famosas, o público brasileiro pode aguardar as apresentações de "Hellevator", "Thunderous", "Maniac", "God's Menu", "Miroh" e "Chk Chk Boom".