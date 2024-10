Globo compra doramas para serem exibidos no streaming em 2025

As famosas produções sul-coreanas agora ganharam mais um canal de exibição: o streaming da Globo, que comprou as produções para 2025

Em 2025, o Globoplay e a TV assinatura da Globo receberão em sua grade de programação os famosos doramas — as novelas asiátiacas.

O grupo de comunicação fechou um acordo com a CJ ENM, empresa sul-coreana responsável por produzir a maioria dos dramas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As informações são da coluna Outro Canal, do site F5 (Folha de S. Paulo). De acordo com a matéria, a CJ ENM confirmou ao veículo que um dos doramas de sucesso em 2023, “Twinkling Watermelon”, foi adquirido no negócio.