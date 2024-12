Quixeramobim recebe festival gratuito de cinema em dezembro

O evento tem como premissa celebrar a produção audiovisual local, por meio da exibição e premiação de obras produzidas no município. Na sexta-feira, 13, e no sábado, 14, a partir das 18 horas, o público poderá acompanhar uma programação gratuita , que integra a Mostra Competitiva do Audiovisual Quixeramobinense .

Durante o festival, acontece também a pré-estreia do documentário coletivo "Felicidade é uma cidade pequenina" , que será exibido no sábado, 14, às 20 horas.

Como desfecho do evento, das 21 horas a 23 horas, será realizada a Cerimônia de Encerramento, que conta com homenagens, premiações e show de David Rabelo .

Resultado do trabalho final de alunos do Programa de Formação em Audiovisual de Quixeramobim, o documentário celebra o processo formativo e as vozes dos artistas locais. Conta com a realização de Paulo Benevides, direção de André Persi, cinematografia de César Rabelo e edição de Carlos Chagas Costa.

O 1º Festival de Cinema de Quixeramobim - Tamarineiras é uma realização da Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Ceará - PRODUCE, com produção da Propono Consultoria Cultural e em parceria com a Casa de Antônio Conselheiro.

O festival conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Quixeramobim e da Secretaria de Cultura e Turismo, por meio dos recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC).