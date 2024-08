Em uma semana, 139 pacientes foram atendidos no HRSC, em Quixeramobim

Uma semana após inauguração, o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, realizou o atendimento de 139 pacientes, mais da metade da quantidade planejada para todo o mês. As informações são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), divulgadas no início desta semana. Os principais casos de atendimento na unidade hospitalar são as cirurgias traumatológicas.

Com início dos atendimentos no último dia 19 de agosto, o Hospital conta com o regime de plantão 24 horas. Segundo a Sesa, o principal objetivo da unidade hospitalar é fortalecer a regionalização em saúde.

De acordo com a Sesa, o paciente João Bosco, de 63 anos, sofreu um acidente de moto, teve várias lesões e deu entrada no HRSC, que fica apenas a 80 quilômetros de distância da cidade em que sua família mora. “Quando me disseram que eu seria transferido para cá, eu dei graças a Deus, porque eu tô mais perto de casa. Aqui é outra conversa, muito diferente e melhor”, contou João.