Quixeramobim se torna primeira cidade do NE a receber selo internacional no tratamento de AVC

Cerca de 5 mil atendimentos em casos de AVC foram realizados em todo o Estado pelo Samu Ceará / Crédito: Fatyma Holanda/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

A base polo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará de Quixeramobim recebeu o Selo Diamante do ESO Angels Awards. O programa internacional reconhece e certifica a organização no atendimento aos pacientes em casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A placa foi entregue nesta quarta-feira, 4, devido ao rápido atendimento às vítimas de AVC feito pelos profissionais do Samu. LEIA TAMBÉM | Risco silencioso: como reconhecer e agir diante de um AVC

Além do Samu Ceará, o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, também recebeu mais uma certificação pela Iniciativa Angels. O HRSC foi o segundo hospital premiado no Brasil, ainda em 2019.

O hospital cumpre os mais altos padrões internacionais de qualidade e desempenho clínico no cuidado ao AVC, recebendo a premiação em todos os anos e sendo reconhecido como centro de excelência. A iniciativa global, coordenada pela farmacêutica Boehringer Ingelheim e com apoio da World Stroke Organization, abrange duas frentes: a organização de serviços de saúde no atendimento aos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o ensino de crianças sobre os sintomas e a importância do rápido atendimento por meio do projeto "Fast Heróis". Ao implantar o “Fast Heróis” na grade curricular e preparar adequadamente os profissionais para encaminhamento e tratamento do AVC, Quixeramobim se torna a primeira ‘Cidade Angels’ do Ceará e Nordeste, e a sexta do Brasil. Isso significa que o município está 100% capacitado em prestar atendimento holístico aos pacientes com AVC. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi a primeira localidade a receber o título.

A presidente da Boehringer Ingelheim no Brasil, Andrea Sambati, via assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), expressou o entusiasmo com a parceria. “Como brasileira, me sinto muito orgulhosa por ter mais um município no Brasil certificado como 'Cidade Angels'". "Isso significa que os seus cidadãos estão em uma cidade preparada para o atendimento de AVC do pré ao pós-hospitalar, com atendimento padrão ouro, garantindo mais saúde para a população”. O que é o projeto Fast Heróis? O programa visa a capacitação e o pronto atendimento aos pacientes desde o início, através da educação das crianças. A partir de 2024, o treinamento será incorporado ao currículo escolar, abrangendo todos os alunos da 3ª série do ensino fundamental, que serão ensinados, de maneira lúdica, a identificar os principais sintomas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).