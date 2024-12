Bece promove concerto de Natal gratuito nesta sexta, 13

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza nesta sexta-feira, 13, a primeira edição do “Cantata de Natal da Bece”. Com início marcado para às 17h30min, o evento gratuito convida toda a comunidade para acompanhar apresentações de corais e de grupos orquestrais de Fortaleza.

Realizado no pátio externo da Bece, que fica localizado no bairro Moura Brasil, o momento contará com a participação dos grupos: Coral da Bece, Coral dos Fazendários, além do Coral do Canto da Apá, regido por Aparecida Silvino, e do Coral Infantil Isabel Ferreira, com regência de Renan Pablo.