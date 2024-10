Quixeramobim revela projeto de porto seco da Value Port no município; veja

Jornalista no OPOVO

Nas redes sociais, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, deu detalhes do projeto

Nas redes sociais, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Afrânio Feitosa , divulgou vídeo em que mostra uma maquete digital do empreendimento.

Os primeiros detalhes de como será o projeto de porto seco no município de Quixeramobim foram revelados.

Os planos da companhia de realizar esse investimento em Quixeramobim foram adiantados pelo O POVO , em maio. Mais recentemente, no último dia 14 de outubro, a preparação da área para o processo de terraplanagem foi iniciada.

O complexo logístico portuário receberá investimento privado de aproximadamente R$ 625 milhões e será administrado pela Value Port Terminais Multimodais .

Conforme o secretário, o complexo será construído em uma área de 361 hectares (ha) e será transpassado pela ferrovia Transnordestina Logística que ligará Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém, contemplando os estados produtores de grãos do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a conhecida região do Matopiba.

"A meta da Value Port será construir o maior e o mais moderno terminal portuário do País, com previsão de funcionamento em 2025/2026 terá movimentações de cargas tanto de importação como exportação", afirma Afrânio.

Ainda segundo o secretário municipal, a escolha de Quixeramobim pela Value Global Group, detentora da Value Port, seguiu um padrão técnico e econômico, onde à empresa entendeu que o município tem uma localização privilegiada e uma economia forte, como grãos, minérios, minerais, entre outras.