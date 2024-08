1ª Jornada de Patrimônio de Quixeramobim celebra história local

Jornada de Patrimônio Cultural de Quixeramobim celebra história local Crédito: Tarcísio Filho/Divulgação

Realizada de 28 a 31 de agosto na cidade conhecida como o "Coração do Ceará", a I Jornada do Patrimônio Cultural e Natural de Quixeramobim, traz como tema "O direito à cidade, ao campo e à memória". Inscrições disponíveis na biografia do Instagram @casadeantonioconselheiro "A I Jornada de Patrimônio Cultural de Quixeramobim, promovida pela Casa de Antônio conselheiro, representa um marco significativo na retomada do debate sobre a preservação e promoção do patrimônio cultural e natural do município", adianta Jaiane Cruz Sousa, coordenadora pedagógica da Casa de Antônio Conselheiro, em nota enviada à imprensa. O evento é uma realização da Casa de Antônio Conselheiro, equipamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE), gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Com o objetivo de discutir uma agenda na defesa da preservação e promoção dos bens de natureza material, imaterial e natural do município, que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e cearense, a Jornada está dividida em três momentos. O primeiro, é referente ao direito à cidade, ao campo e à memória; o segundo, às formas de preservação do patrimônio cultural e natural; e o terceiro em como promover e valorizar os bens culturais e naturais do município.

"Ressaltamos que os três momentos são indissociáveis, são pensados e propostos de forma integrada, como a preservação do patrimônio cultural e natural deve ser. Essa é a proposta da Jornada Imersiva: integrar esses patrimônios a partir do direito, da memória, das formas de proteção, valorizando e promovendo os bens culturais e naturais", pontua o curador da jornada, Alênio Alencar, em nota enviada à imprensa. A Primeira Jornada de Patrimônio do Sertão Central Cearense contará com a participação de algumas presenças, como o presidente do Iphan Brasil, Leandro Antônio Grass Peixoto, a secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela, da presidenta do Instituto Dragão do Mar, Rachel Gadelha e Fausto Nilo.