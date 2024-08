Exposição em homenagem a Fausto Nilo é inaugurada em Quixeramobim

Nascido no município do sertão central cearense, Fausto irá participar da cerimônia de abertura da exposição, marcada para iniciar às 19 horas.

O evento celebra os 80 anos de idade do artista, completados no mês de abril, e lança olhar para a trajetória de Fausto, marcada pela infância vivida em Quixeramobim.

Leia também | 1ª Jornada de Patrimônio de Quixeramobim celebra história local

“Fazer uma exposição sobre o Fausto Nilo em Quixeramobim, na casa onde cresceu, é falar de memória afetiva, e esse foi o caminho para tecer a mostra. Em seus eixos curatoriais, a exposição traz as obras do artista com o seu olhar sensível; a criatividade da sua família; Quixeramobim com o que há de bucólico e contemporâneo, e com isso transborda o espaço cultural ocupando a cidade”, descreve a curadora Jéssica Marques em nota enviada à imprensa.