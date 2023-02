Nome de Pinto Martins volta a estampar fachada do aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto Internacional de Fortaleza voltou a ter uma fachada com o nome do aviador cearense Pinto Martins. A homenagem havia sido excluída da frente do terminal por uma decisão tomada pela Fraport, empresa alemã que assumiu, como concessionária, o controle de administração do equipamento desde 2018.

O nome do aeroporto é resultado de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que foi sancionada em 1952 pelo então presidente da República, Café Filho. E apesar de que, oficialmente, o nome tenha sido mantido após a privatização, ele não era mais visível na fachada, sendo substituído por "Fortaleza Airport".

A retirada da denominação de Pinto Martins gerou manifestações de parlamentares como os deputados Acrísio Sena (PT) e Sérgio Aguiar (PDT), este último conterrâneo do aviador, cobrando a concessionária e exigindo que ela devolva a homenagem, considerando-se os aspectos legais envolvidos. O assunto também foi tema de uma coluna editorial do O POVO, com o título "O resgate de Pinto Martins".

Até que em 9 de fevereiro de 2023, o letreiro voltou a figurar próximo a área de embarque, com o nome "Aeroporto Internacional Pinto Martins".

Quem foi Pinto Martins?

Euclydes Pinto Martins nasceu em Camocim, no litoral norte do Ceará, e sempre foi um apaixonado pela causa aeronáutica, sendo o pioneiro em um voo sobre o oceano Atlântico, entre Nova York e o Rio de Janeiro, em 1922, a bordo do hidroavião Sampaio Correia.

O percurso era de 5.678 km realizadas em 100 horas, com diversas paradas, incluindo em rios localizados em áreas selvagens da Amazônia e em sua cidade natal. Em 1952, o nome do piloto foi dado ao aeroporto de Fortaleza.

