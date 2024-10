Não haverá aumento de impostos no Ceará em 2025, diz secretário da Fazenda

Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda do Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com os dados do Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais, consolidado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Ceará arrecadou R$ 19,1 bilhões em impostos, valor menor do que os R$ 19,66 bilhões do ano anterior, conforme a correção do valor pela inflação anual. Porém, a partir de 1º de janeiro deste ano, a fim de reverter o impacto na arrecadação dos impostos estaduais, a alíquota modal do ICMS no Estado subiu de 18% para 20%. "Quando teve a mudança na Lei 194/2022, do governo Bolsonaro, a gente desceu um degrau de receita. Hoje a gente tem um crescimento, mas em cima de um degrau mais baixo. Por isso, fizemos todos os ajustes necessários, mas hoje a receita já está equilibrada o suficiente para que a gente possa executar todo o orçamento com tranquilidade, fazer as políticas públicas e manter uma visão de investimento alto, que é uma característica do Governo do Estado há muitos anos”, explica Fabrízio.

De acordo com ele, os investimentos no Estado neste ano alcançaram o montante de R$ 2,7 bilhões. Destes, pouco mais de 62% foram viabilizados com arrecadação própria. “A gente tem tido um ano muito bom de arrecadação das receitas. Está arrecadando em torno de 18% de ICMS, que é um dos principais tributos do Estado, e temos feito uma reordenação na parte das despesas. Então, as perspectivas são muito positivas para a gente terminar o ano muito bem equilibrado, com recursos disponíveis em caixa também para começar o ano que vem. Isso mostra a capacidade financeira que o Estado tem hoje e que tem sido mantido ao longo dos anos”, detalha.

Aliado a isso, ele destaca ainda o próprio aquecimento da economia. No segundo trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará registrou crescimento de 7,21% em comparação a igual período de 2023. O resultado estadual foi mais que o dobro do registrado no Brasil, de 3,3%, na mesma relação.

Com a situação fiscal equilibrada, ele afirma que há a expectativa do Estado conseguir ainda neste ano uma revisão, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da nota de Capacidade de Pagamento (Capag) de B para A. Para adquirir a classificação, é necessário que a unidade federativa obtenha a nota máxima, ou seja, nota A nos três indicadores: endividamento, poupança e liquidez. A nova avaliação sobre a capacidade de pagamento dos estados deve sair até o dia 30 de novembro. “Os nossos números já mostram que a gente deve pela primeira vez na história do Ceará passar a capacidade de pagamento de B para A, o que demonstra todo o controle das contas públicas e que a gente vem melhorando ao longo dos anos esses resultados”. Ele reforça que a melhora da nota funciona como um selo de solidez fiscal, o que garante melhor condições, por exemplo, na hora de negociar crédito. “Essa nota indica que o Estado é um bom pagador, então eu tenho mais crédito. Quanto melhor minha nota, eu tenho um espaço fiscal maior, ou seja, o Estado tem intenção de contratar operações de crédito. A captação de recursos externos é importante para qualquer economia, que permite a gente fazer alguns investimentos estruturantes”.