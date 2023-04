"Padre Cícero: Os Milagres de Juazeiro": aventura pelos bastidores do cinema cearense

O POVO+ oferece uma degustação imperdível nos bastidores do primeiro longa-metragem cearense filmado em cores

O POVO+ disponibiliza oportunidade para assistir a um documentário exclusivo gratuitamente. A obra mostra bastidores de “Padre Cícero: os Milagres de Juazeiro”, o primeiro filme longa-metragem colorido produzido no Ceará, lançado em 1976.

Dirigido por Hélder Martins de Moraes, a obra é também conhecida como o primeiro ficcional no Brasil sobre Padre Cícero e os famosos milagres em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense.



O documentário promove uma viagem no tempo com alguns dos integrantes da obra de 1976, remontando mais de 40 anos de história do cinema cearense. Você vai encontrar depoimentos dos profissionais que participaram da produção, e ver nomes como Helder Martins de Moraes (diretor), Elvira Sá de Moraes (produtora executiva), Ana Miranda, Haroldo Serra e Ricardo Guilherme (atores).



Este é um filme exclusivo para assinantes O POVO+. Aproveite esta oportunidade única para assistir ao conteúdo de forma gratuita.



Venha conosco nesta aventura. Acesse aqui.

