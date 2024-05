Exposição sobre Chico da Silva acontece no Centro Cultural Belchior

Obras criadas pelos alunos da Escola do Pirambu, fundada por Chico da Silva, são expostas no Centro Cultural Belchior

Com curadoria de Flávia Muluc, juntamente com Jorge Silvestre, a exposição conta com produções dos primeiros “discípulos” de Chico da Silva, como Babá, Chica da Silva, Claudionor, Ivan e Garcia.

A mostra ocorre até o dia 18 de maio e reúne 20 obras criadas pelos alunos da Escola do Pirambu , fundada pelo artista plástico acreano no ano de 1960.

Leia também | Pinacoteca do Ceará oferece formação gratuita em arte-educação

As obras da mostra “Escola do Pirambu: Um legado de Chico da Silva” fazem parte do acervo pessoal do artista cearense Hélio Rôla. A exposição tem visitação gratuita, de terça-feira a sábado, das 14 horas às 21 horas.

“Mais do que uma apresentação das obras, a ideia é que a exposição seja um espaço de encontros, diálogos e descobertas, atualizando o pensamento sobre o fenômeno que é a Escola do Pirambu de Chico da Silva”, afirma a curadora.