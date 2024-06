3ª Feira Literária do Ceará ocorre em Aracati neste fim de semana

Após passar em Sobral e Icó, município de Aracati recebe 3ª edição da Feira Literária do Ceará com programação gratuita para todas as idades

Uma nova etapa da Feira Literária do Ceará 2024 chega ao município de Aracati neste fim de semana. Conhecida como Flasi – por ser realizada nas cidades de Aracati, Sobral e Icó –, a feira acontece a partir desta quinta-feira, 20, na região litorânea do Estado.

Após passar por Sobral e Icó no mês de maio, a Flasi leva a Aracati programação diversa focada em contribuir no acesso ao livro, à leitura e à literatura, além de promover e estimular a formação de leitores.

Com atividades de formação e debates com autores, a Feira Literária contará com a participação de expositores de mais de 10 municípios diferentes, totalizando 20 estandes montados durante todos os dias do evento.