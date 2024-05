São João de Aracati 2024 tem shows de Alok e Manu Bahtidão

Alok foi confirmado na programação do São João de Aracati 2024

No domingo, 21, o prefeito de Aracati , Bismarck Maia, divulgou os primeiros nomes confirmados na programação do São João de Aracati 2024 .

O município de Aracati está se preparando para receber as festividades juninas . Neste ano, a cidade litorânea terá shows de artistas de alcance nacional para animar o público durante o São João.

Já no domingo, 30, o São João de Aracati 2024 terá apresentação do DJ Alok . Reconhecido como principal nome da música eletrônica brasileira, Alok retorna à cidade após show realizado durante o Carnaval em 2018.

No sábado, 29 de junho, a festa terá presença da cantora Manu Bahtidão , conhecida pelos hits “Daqui pra Sempre”, “Vinho Branco” e “Torre Eiffel”.

A programação completa com as atrações musicais do São João de Aracati 2024 deve ser divulgada em breve.



