Mostra gratuita no Cariri retrata os povos originários da América

Em cartaz até 31 de maio de 2025, a mostra faz parte da programação do Fotofestival Solar / Crédito: Graciela Iturbide

Neste domingo, 8, a exposição "Nagual", da fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, desembarcou no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo. A mostra faz parte da programação do Fotofestival Solar, que ocupa diversos equipamentos culturais do Ceará, e tem como proposta desvendar a conexão da fotografia com outras linguagens artísticas, oferecendo ampla programação gratuita.

Com curadoria da Gerência de Patrimônio e Memória do Centro Cultural do Cariri, a exposição é composta por imagens de Graciela Iturbide no deserto de Sonora e em Juchitán de Zaragoza, no México, além de registros em Cuba, Panamá, Índia e Argentina.

A abertura da mostra ocorreu neste domingo, 8, com a presença da artista. O evento também contou com a apresentação do Coco dos Souza, liderado pela Mestra Maria de Tiê, Tesouro Vivo do Ceará desde 2019 e figura comunitária que mantém viva a Dança do Coco na Comunidade Quilombola dos Souza, em Potengi, Ceará. Graciela Iturbide e os povos originários Iturbide é reconhecida internacionalmente por explorar temas ligados às culturas dos povos originários, sendo celebrada por suas imagens em preto e branco, que retratam mulheres, crianças, natureza e paisagens que representam a América hispânica. Em cartaz até 31 de maio de 2025, a exposição é gratuita, e as visitas podem ser realizadas às quintas e sextas-feiras, das 15 às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 12 às 20 horas.