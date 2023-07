México: 4 lugares incríveis que você precisa conhecer

Quando se fala em México, muitas pessoas automaticamente pensam em Cancún pelos mais diversos motivos – belezas naturais exuberantes, tons de azul impressionantes, vida noturna animada… seja qual for a razão, o destino é realmente muito popular para viajantes brasileiros.

Além disso, já não é novidade que a cidade conta com uma grande quantidade de promoções turísticas criadas para atrair o público, sendo fortemente incentivada por agências de viagem com de vendas de pacotes all inclusive.

Mas além de Cancún, o que a região tem a oferecer? Desde Cenotes, até ruínas do povo Maya e praias tranquilas com água cristalina, a península de Yucatán conta com muitas atrações incríveis e merece ser descoberta em cada detalhe.

Melhor época para visitar

A temperatura média anual é de 27º C. No verão pode chegar próximo dos 40ºC. A alta temporada vai de dezembro a março. Para escapar dos preços altos e da agitação, prefira viajar entre abril e maio.

Como chegar

Aeroméxico: voo direto para a cidade do México com conexões para Cancún quase que imediatas; veja também o voo direto que parte três vezes por semana de Guarulhos para a capital da Riviera Maia.

1. Costa Mujeres

Para aqueles que buscam desfrutar de um paraíso com tranquilidade e sossego, Costa Mujeres é uma excelente opção. Situada a apenas 20 minutos ao norte de Cancún, a cidade conta com a mesma estrutura de resorts all inclusive e praias paradisíacas, porém com um diferencial importante: a exclusividade.

Ali, nada de festas com som alto, agito e badalação: os hotéis de luxo que ficam em frente à praia recebem um público mais sossegado, criando o ambiente perfeito para quem prefere escutar o som do mar e quer fugir das grandes aglomerações.

Opção de hospedagem

Como a cidade não tem um centrinho muito ativo como a vizinha Cancún, os resorts buscam cada vez mais oferecer atrações para garantir o entretenimento de seus hóspedes. Esse é o caso do RIU Costa Mujeres, um resort cinco estrelas à beira-mar que traz opções de diversão para todas as idades.

Durante o dia, aulas de dança, ginástica, pilates, pintura e diversas atividades na piscina estão entre as opções encontradas, além do parque aquático exclusivo do RIU, que fica anexo à propriedade e funciona seis dias por semana, com toboáguas radicais para todas as idades. À noite, as opções de restaurante com gastronomia especializada e shows diários fazem com que os hóspedes possam viver momentos excelentes sem nem mesmo deixar o hotel.

O hotel RIU Costa Mujeres é uma excelente opção de hospedagem all inclusive de luxo para aqueles que buscam experiências diferenciadas. Toda a estrutura do resort é majestosa e grande, com instalações modernas e impecáveis, perfeitas para vivenciar o melhor do caribe, sem abrir mão do conforto.

Opções de lazer

A rede RIU conta com um programa de entretenimento que inclui shows, musicais, stand-up comedy, noite do karaokê, apresentações de cantores de ópera e muito mais. Para Javier Monje, Diretor de Vendas da RIU no Caribe Mexicano, o mercado brasileiro sempre foi muito significante para a rede e os hotéis já operam com capacidade total. “Agora, de acordo com as quedas dos casos de COVID em Quintana Roo, podemos voltar a receber 100% da capacidade de hóspedes em nosso hotel”, explica.