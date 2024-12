Ana Frango Elétrico e Letrux fazem show em Fortaleza; veja agenda

O Complexo Cultural Estação das Artes recebe a partir de quarta-feira, 11, a terceira edição do Solar Foto Festival. Com a proposta de desvendar o panorama da arte contemporânea e visando a conexão da fotografia com as outras linguagens, o evento de 2024 acontece até o dia 15 de dezembro.

Com ações gratuitas, que vão desde oficinas, exposições e lançamentos literários, o evento também conta com programação musical que irá reunir atrações de diversas partes do Brasil.