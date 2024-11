IV Festival Internacional de Máscaras do Cariri ocorre em novembro

Com o tema "Conexões Transmutáveis", a nova edição do Festival Internacional de Máscaras do Cariri oferece programação cultural gratuita entre os dias 12 e 17 de novembro

O Cortejo FIMC Festivo de Máscaras abrirá as festividades no dia 12 de novembro , saindo da praça São Vicente, às 16h, com destino ao Centro Cultural do Araripe (RFFSA), no Crato. Para comemorar o início do festival, haverá um jantar afetivo de boas-vindas, às 20 horas, na ONG Beatos, com a Banda Realce compondo o fundo musical da reunião.

Entre os dias 12 e 17 de novembro, o Cariri cearense será palco da quarta edição do Festival Internacional de Máscaras do Cariri (FIMC) . O evento traz como tema “Conexões Transmutáveis” , propondo uma reflexão sobre as máscaras como símbolo cultural e artístico, conectando o tradicional ao contemporâneo.

O evento conta com o apoio do Instituto Mirante, do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo e da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE).



Confira a programação do Festival Internacional de Máscaras do Cariri (FIMC)

Ao longo da semana, o festival apresentará os espetáculos dos palhaços Currulepe, Bambam, Chumbinho e Gentileza a partir de quarta, 13, sempre às 16 horas, no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo.

Além disso, o Teatro Sesc Crato sedia os espetáculos “O Clássico de Palhaços” do Grupo Vagão, “Ô, Bença!” do Duo Mimexe, “Metamorfose” do Grupo Tapera das Artes e “La Ursula” da Companhia Jornada Brincante nos dias 13, 14, 15 e 16 de novembro, respectivamente, às 20 horas.