Gratuito: Fotofestival Solar promove exposições, debates e mais na Capital

Segunda edição do festival de fotografia e artes visuais ocorre de quarta, 7, a domingo, 11, na Estação das Artes e no Museu da Imagem e do Som do Ceará

Ofertando gratuitamente mais de 10 exposições, atividades formativas e de fruição, mesas de debate e outras ações ligadas à fotografia e artes visuais, o Fotofestival Solar promove a partir desta quarta, 7, a segunda edição do evento. A partida oficial acontece às 18h30min, na Pinacoteca do Ceará, com abertura das exposições "Negros na Piscina" — precedida por conversa com os curadores Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes —, "Cosmopolíticas" e "Quando o Vento Sopra". O festival segue até domingo, 11.

O Solar conta ainda com diversas programações como oficinas, cursos, mesas de debate temáticas diversas, show musical da cantora Céu, DJs, lançamento de livros, exposições de fotolivros, projeções e momento de apresentação de portfólios. O evento é uma promoção do Instituto da Fotografia (Ifoto).

Entre os destaques da programação, está a mesa "Políticas públicas para a fotografia nos novos tempos", onde diversos nomes ligados à gestão cultural e a equipamentos e instituições da linguagem irão debater possibilidades de ações federais com a retomada prevista do Ministério da Cultura.

A Fundação Demócrito Rocha também marca presença no evento com o lançamento de "Luciano Carneiro - Fotojornalismo e reportagem - 1942 a 1959", organizado por Sergio Burgi e fruto de parceria entre o Instituo Moreira Salles (IMS), a Secult-CE e a Fundação. A conversa será mediada por Marcos Tardin, gerente-geral da FDR.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fotofestival SOLAR (@solarfotofestival)

Além das mostras que ocupam o espaço da Pinacoteca, haverá ainda "Horizontes Desejantes" — que abre no dia 9 no MIS-CE—; "Constelações Latinas", "Convocatórias Zum/IMS" e "Livros - Espelho e Janelas da Alma", exposições de fotolivros que estarão em cartaz no Centro de Design; e as projeções de "Noite Solar".

2º Fotofestival Solar

Quando: de quarta, 7, a domingo, 11

Onde: Complexo Cultural da Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro) e Museu da Imagem e do Som do Ceará (av. Barão de Studart, 410, Meireles)

Entrada gratuita.

Programação: www.solarfotofestival.com/2022

Confira destaques da programação

QUARTA, 7

Pinacoteca (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

18h30min – Abertura oficial

19h30min – Mesa "Negros na Piscina", com Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes, curadores da exposição

20h30min – Abertura das exposições "Negros na Piscina", "Cosmopolíticas" e "Quando o Vento Sopra"



Centro de Design (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)



20h30min – Abertura das exposições "Constelações Latinas", "Convocatória ZUM / IMS" e "Livros – Espelhos e Janelas da Alma"

22 horas – Projeção "Noite Solar"



QUINTA, 8



Centro de Design (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

14h30min - Mesa "Inventários de livros de fotografia: dados e perspectivas": Leonardo Wen e Ângela Berlinde (Portugal) conversam com Daniela Moura

Pinacoteca (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

18h30min – Mesa "Rotas e enigmas da fotografia contemporânea na África": Azu Nwagbogu (África) conversa com Ângela Berlinde (Portugal) e Ana Paula Vitorio

20h30min – Mesa "A verdade é um juízo de valor": Cristina de Middel (Espanha) conversa com Marcella Marer



SEXTA, 9

Centro de Design (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

10 horas - Mesa "Redes latino-americana de fotografia": Pablo Corral Vega (Poy Latam/Equador) conversa com Maíra Gamarra (Mira Latina)

Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410, Meireles)

19 horas – Mesa "O que nos dizem as imagens?": Simonetta Persichetti conversa com Silas de Paula

20h30min – Lançamento dos livros "História da Fotografia no Ceará do Século XX - 1900 a 1930", com o autor Ary Bezerra Leite, e "Luciano Carneiro - Fotojornalismo e reportagem - 1942 a 1959", organizado por Sergio Burgi, com jornalista Marcos Tardin

21 horas – Mesa e abertura da exposição "Horizontes Desejantes", com os curadores Alexandre Sequeira e Iana Soares e artistas



SÁBADO, 10

Centro de Design (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

10 horas - Mesa "Políticas públicas para a fotografia nos novos tempos": Angela Magalhães, Glícia Gadelha, Iana Soares, Iatã Cannabrava, Maíra Gamarra, Miguel Chikaoka, Mônica Maia, Nadja Peregrino, Silas de Paula, Tiago Santana e Walter Firmo conversam com Milton Guran, Fabiano Piúba (Secretário de Cultura do Estado do Ceará) e Márcio Tavares (Coordenador Executivo do GT de Cultura da Transição do Governo Federal).

Gare da Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

22h30min - Festa Solar: Show "Um gosto de sol", de Céu

DOMINGO, 11

Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410, Meireles)

15 horas – Mesa "Encontro da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil"

22 horas – Encerramento



