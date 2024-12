20ª Feira da Música acontece no Cariri com shows gratuitos

Reunindo músicos e profissionais do setor, a Feira da Música oferece programação gratuita na região do Cariri entre os dias 11 e 14 de dezembro

O evento tem como premissa promover o intercâmbio de ideias , experiências e negócios no setor, conectando profissionais, músicos, produtores e agentes culturais de todas as regiões do país.

Entre os dias 11 e 14 de dezembro, a 20ª edição da Feira da Música acontece no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo , no Crato.

A programação gratuita contará com oficinas, feira criativa e showcases com artistas do Ceará, Paraíba , Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Nesta edição, o evento será marcado pela retomada do Encontro da Rede Música Brasil , realizado em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) .

Reconhecida como um ponto de encontro para a cena musical independente no Brasil, a Feira da Música é realizada desde 2002 pela Associação dos Produtores de Cultura do Ceará (PRODISC).

Criada durante a gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério da Cultura (MinC) , a Rede foi descontinuada nos últimos anos, mas retorna em um momento necessitado de articulação no setor musical.

A realização do evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, e do Ministério da Cultura, por meio da Funarte.

A Feira da Música também conta com o apoio de instituições culturais, como o Instituto Mirante, o Centro Cultural do Cariri, o Centro Cultural Banco do Nordeste, o Instituto Dragão do Mar e a União Brasileira de Compositores.