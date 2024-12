Filipe Catto e Johnny Hooker fazem show na Estação das Artes

Programação de férias do Complexo Cultural Estação das Artes terá shows gratuitos de Filipe Catto e Johnny Hooker

A apresentação da artista gaúcha acontece neste sábado, 7, no qual Catto irá apresentar o show “Belezas são Coisas Acesas por Dentro”, em uma homenagem à Gal Costa (1945-2022) . Na data, o show de abertura será da DJ Monstrava, com início previsto para às 18h30min.

O Complexo Cultural Estação das Artes realiza a partir desta quinta-feira, 5, uma nova edição do Estação Férias. No evento, que reúne atrações musicais, espetáculos gratuitos e programação infantil durante o período de férias, um dos destaques da agenda é o show da cantora Filipe Catto.

A entrada para o evento é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Ceará Sem Fome.

Ainda na programação do Estação Férias desta semana, o espaço também contará com apresentações do EmbolaNight e Coletivo BatuQ DelUs na quinta-feira, 5, e dos grupos Chapéu de Couro & Neném Show e Zé Bandeira e Banda na sexta-feira, 6.

Além de Filipe Catto, Estação das Artes terá shows de Ana Frango Elétrico e Johnny Hooker

O equipamento cultural também recebe em dezembro a 3ª edição do Fotofestival Solar, que terá shows de Ana Frango Elétrico, Letrux e Gang do Eletro marcados para acontecer na próxima semana.