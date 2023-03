Tiago Santana assume presidência do Instituto Mirante

O fotógrafo, editor e produtor cultural Tiago Santana assume o cargo de diretor-presidente do Instituto Mirante de Cultura e Arte, organização social sem fins lucrativos, destinada à gestão e execução de atividades de equipamentos públicos culturais do Ceará em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult-CE).

A novidade foi anunciada na noite desta terça-feira, 28, no Instagram da instituição. O cargo era ocupado desde fevereiro de 2022 pela advogada, professora e doutora em Direito Lara Vieira, que acompanhou a inauguração de equipamentos culturais como o Complexo Cultural Estação das Artes.

Irmão do ex-governador do Ceará e senador Camilo Santana, Tiago atua desde 1989 no fotojornalismo e documentação com foco nas manifestações culturais brasileiras, a exemplo das peregrinações em Juazeiro do Norte. Ele foi um dos fundadores da editora Tempo d'Imagem e é diretor artístico do Fotofestival SOLAR.

"Em 2023, a nova gestão trabalhará para a consolidação e para a expansão da atuação do Instituto Mirante e dos equipamentos culturais geridos em parceria com a Secult Ceará", diz a nota compartilhada pela organização nas redes sociais. A diretoria executiva e a diretoria administrativo-financeira continuam com o gestor cultural João Wilson Damasceno e com a administradora Marília Marinho de Andrade.

