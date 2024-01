Cearense Mateus Fazeno Rock é eleito artista revelação pela APCA

A APCA realizou uma assembleia-geral no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e na ocasião elegeu os melhores de 2023 em diferentes áreas das artes.

“Entro na Deck com a confiança e a vontade de encontrar uma estrutura que acolha as intenções que o nosso trabalho tem, que possamos botar no mundo obras que sejam a continuidade dessa história que a Fznrck vem contando e que seja uma forma de trazer possibilidades de crescimento pra mim e pra família Fznrck”, pontua Mateus.

O artista cearense assinou contrato com a gravadora Deck . Os dois álbuns “Rolê nas Ruínas” (2020) e “Jesus Ñ Voltará” (2023) estão inclusos no contrato, além da continuidade do trabalho.

Conheça Mateus Fazeno Rock

Nascido na Sapiranga, bairro de Fortaleza, Mateus é fundador e criativo do coletivo Fznrck, uma rede de produção cultural formada por artistas ligados pelo rock de favela. O grupo busca propor um rock disruptivo com influências do grunge, punk, funk br, rap, reggae/dub e r&b.

Em 2023, lançou o álbum “Jesus Ñ Voltará” no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e trouxe a turnê do disco para o Cineteatro São Luiz, durante o “Festival Afrocearensidades - Reconhecimento e Preservação da História e Cultura Negra do Ceará", criado pelo Governo do Ceará em celebração ao mês da Consciência Negra.