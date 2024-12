15 fósseis são encontrados em Nova Olinda e Santana do Cariri durante extração em pedreira

Durante ação de prevenção ambiental e fiscalização do patrimônio cearense, foram encontrados 15 fósseis durante extração de rochas em pedreiras na zona rural das cidades de Nova Olinda e Santana do Cariri, no Ceará. O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 4.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação contou com o apoio de agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), que se deslocaram até as pedreiras de calcário laminado, para realizarem uma preventiva contra o tráfico de fósseis, que contou com ajuda de trabalhadores locais.