Funarte e Casa de Rui Barbosa promovem seminário sobre acervo das arte

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, realiza o Seminário Funarte Acervos das Artes, um evento que reunirá artistas, especialistas em acervos e gestores culturais de todas as regiões do Brasil. O encontro será entre os dias 2 e 4 de dezembro, na sede da Fundação Casa Rui Barbosa, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Funarte. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da



A organização conta que o objetivo do seminário é ampliar a compreensão sobre o que constitui um acervo das artes, abrangendo não apenas obras, mas também a memória de processos artísticos, incluindo documentos, vestimentas, objetos e livros. Serão discutidos temas como preservação, pesquisa e difusão dos acervos das artes brasileiras. A Fundação Nacional de Artes (Funarte), em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, realiza o Seminário Funarte Acervos das Artes, um evento que reunirá artistas, especialistas em acervos e gestores culturais de todas as regiões do Brasil. O encontro será entre os dias 2 e 4 de dezembro, na sede da Fundação Casa Rui Barbosa, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Funarte. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Funarte no YouTube A organização conta que o objetivo do seminário é ampliar a compreensão sobre o que constitui um acervo das artes, abrangendo não apenas obras, mas também a memória de processos artísticos, incluindo documentos, vestimentas, objetos e livros. Serão discutidos temas como preservação, pesquisa e difusão dos acervos das artes brasileiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Essa é mais uma ação do nosso Programa Funarte de Pesquisa e Reflexão, que recupera agora mesmo na Funarte a promoção do pensamento e marca mais um importante momento no atual processo de elaboração da nossa Política Nacional das Artes (PNA), em que a memória é um dos eixos centrais. A produção de dados, a preservação e a difusão dos acervos das artes brasileiras são parte fundamental na constituição da história, memória e futuro das artes em nosso país. Memória é direito de um povo. Para nós, um compromisso fundamental e inegociável”, afirmou a presidenta da Funarte, Maria Marighella.