Festival Afroancestral conta com oficina, tendas de saberes e feiras no Cariri

"Festival Ajeumbo, festival de cultural alimentar afroancestral", Fortaleza, 07/10/2023 , Foto: Fernanda Siebra Crédito: Fernanda Siebra

Visando promover o protagonismo das populações afroancestrais do Ceará, o Mercado AlimentaCE realiza a terceira edição do Ajeumbó: Festival de Cultura Alimentar Afroancestral, nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19. O evento acontece no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, no município de Crato, a 538,5 km de Fortaleza. O Mercado e o CCCariri são geridos pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), em parceria com o Instituto Mirante. LEIA MAIS | Livro reúne receitas de 10 territórios de quilombolas do Ceará É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A titular da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, destacou a importância das tradições alimentares afroancestrais para gerar conexão e pertencimento dos povos e comunidades tradicionais.

“O Ajeumbó é uma oportunidade de a gente conhecer e reconhecer toda a riqueza e potencialidade de uma diversidade cultural e étnica que os povos e comunidades tradicionais quilombolas e povos de terreiro utilizaram como estratégia e inventividade para poder melhor viver”, disse em nota enviada à imprensa. A diretora do Centro Cultural do Cariri, Rosely Nakagawa, falou sobre a importância da realização do evento no equipamento: “A origem dos quilombos na Chapada do Araripe se constrói através da definição de territorialidade, que incorpora o acesso aos recursos naturais disponíveis, adquirindo uma dimensão política e simbólica única”, disse a diretora em nota enviada à imprensa. A diretora também afirmou que o evento é um grande encontro de “celebração da coletividade, que carrega em seu seio a fartura do conhecimento da terra e de seus alimentos”.

O Ajeumbó marca a estreia da segunda edição do Afrocearensidades, festival realizado pela Secretaria da Igualdade Racial em parceria com outras oito pastas, entre elas, a Secretaria da Cultura do Ceará. Uma novidade na edição deste ano são as Tendas: que foram divididas nos segmentos Sementes, Saberes e Memórias. Cada uma com uma proposta na imersão e aprendizado sobre a cultura alimentar do Ceará. O público poderá ter acesso a conteúdos audiovisuais sobre a cultura alimentar cearense, produzidos pelo Mercado AlimentaCE, Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo e pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, na Tenda dos Saberes.

Já a Tenda das Sementes, exibe ao público sementes crioulas do Ceará, em colaboração com a Cáritas Diocesana do Cariri, reproduzindo as tradicionais casas de sementes das comunidades de Catolé, em Nova Olinda, e Gravatá, em Caririaçu. Os visitantes também poderão aprender mais sobre a diversidade genética e alimentar do estado, além de conhecer o agricultor Juvenal Januário Matos, que será homenageado na vivência, e também é conhecido como Seu Juvenal, guardião das sementes da comunidade Batateiras, no Crato. E por fim, a Tenda das Memórias contará com um ambiente dedicado à escuta e ao diálogo, captando relatos sobre experiências relacionadas à cultura alimentar por meio de gravações de áudio.

Programação O festival começou nesta sexta-feira, 18, com a presença da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, cerimonial de abertura, lançamento do livro “Mistura Quilombola: Comida, Identidade e Cultura no Ceará”, e o Samba de Terreiro da Mãe Alexandrina. Além das Tendas, também houveram as feiras de artesanato, empório, gastronômica e agroecológica. Sábado, 19