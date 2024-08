Gilberto Gil anuncia turnê de despedida com show em Fortaleza

Em 2023, Gilberto Gil se apresentou em Fortaleza durante a programação do Festival Zepelim Crédito: Samuel Setubal

Um dos principais nomes da música brasileira, Gilberto Gil revelou que está se despedindo dos palcos. O anúncio aconteceu na tarde desta terça-feira, 6, durante uma transmissão ao vivo na sua conta do Youtube. “Há muito tempo que eu venho pensando em desocupar meu tempo… Cantar, tocar, fazer músicas, gravar, viajar, encontrar pessoas, tudo isso é um tempo danado. É um amadurecimento decidir que esse ciclo todo chegaria ao final, então foi uma decisão normal do próprio passar do tempo”, declara Gilberto Gil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao lado de Flora Gil, Rafael Dragaud (diretor artístico da turnê) e Pepeu Correa (CEO da produtora 30e), o músico baiano apresenta sua última turnê intitulada “Tempo Rei”.



Gilberto Gil anuncia despedida dos palcos após 6 décadas de carreira No fim do mês de junho, Gilberto já havia revelado sua aposentadoria dos palcos com uma turnê internacional, prevista para ser realizada em 2025. Na época, foi detalhado que o artista irá seguir compondo e gravando, mas não deve mais se apresentar. Com 65 anos de carreira na música, a trajetória de Gil se mescla com a da cultura nacional. Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, político e escritor brasileiro, o artista consagrou seu nome e seus feitos por gerações. Leia também | Mestres da Cultura homenageiam Gilberto Gil em mostra no Cariri

Um dos músicos responsáveis pelo movimento tropicalista, ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé e outros nomes da MPB, Gil traz em seu extenso repertório as canções “Andar com Fé”, “Aquele abraço”, “Toda menina baiana”, “Refazenda” e outras inúmeras composições que marcaram gerações. Saibas os locais da turnê de despedida de Gilberto Gil Após mais de seis décadas, Gilberto Gil decidiu se aposentar dos palcos com uma turnê de despedida prevista para passar em diversas cidades do País. Durante a live, o músico baiano compartilhou as primeiras datas das próximas apresentações. Iniciando em Salvador, o primeiro show acontece no dia 15 de março de 2025. Na sequência, Gil passará pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curtitiba, Belém e Recife.