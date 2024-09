Linkin Park vem ao Brasil para show único em novembro

Com nova formação, banda Linkin Park fará show único em São Paulo no mês de novembro

Após revelarem que vão se apresentar no Brasil com a nova turnê, o Linkin Park divulgou, na tarde desta terça-feira, 24, a data do show único no País.

Com nova formação, que traz nova vocalista e novo baterista, a banda de rock estadunidense volta ao Brasil após sete anos com show único no dia 15 de novembro em São Paulo.

A apresentação será realizada no Allianz Park e a venda dos ingressos inicia nesta quarta-feira, 25, às 10 horas, no site da Ticketmaster.